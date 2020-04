Grenzen intensive cares in ziekenhuizen Oost-Nederland in zicht: hoe kom je aan genoeg personeel?

Ziekenhuizen in Oost-Nederland maken zich ernstige zorgen over het tekort aan opgeleid IC-personeel. In navolging van het Deventer Ziekenhuis geven ook de andere ziekenhuizen aan tegen de grenzen te lopen. De mogelijke groei van het aantal IC-bedden wordt niet zozeer door apparatuur en beschermingsmateriaal belemmerd als wel door menskracht.

Voor het huidige aantal bedden op de IC is het nog te doen. Moet er nog verder opgeschaald worden, lukt dat niet meer. Volgende week wordt een patiënten-toename verwacht door de corona-crisis. Dat is de reden dat het Deventer Ziekenhuis aangeeft met de huidige verdubbeling van het aantal IC-bedden aan de max te zitten. Ook bij Isala maken zich zorgen over de beschikbare capaciteit.

Het Zwolse ziekenhuis is nog steeds het aantal bedden met beademingsapparatuur aan het opschalen. Onduidelijk is hoe groot de vraag aan ic-bedden nog gaat worden. Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen en het St Jansdal in Harderwijk geven eveneens aan dat de rek eruit is, en dat dat met de personele mogelijkheden te maken heeft.

Quote Waar tover je ineens het dubbele aantal ic-verpleeg­kun­di­gen te voorschijn? Hans ter Haar, IC-verpleegkundige Isala

Veel corona-patiënten op de ic liggen er niet vijf dagen, maar 14 dagen tot wel drie weken, is de ervaring van IC-verpleegkundige en beademingsspecialist van Isala, Hans ter Haar. Naast apparatuur is er heel veel personeel nodig om dat aantal patiënten aan te kunnen, zegt Ter Haar. ,,Maar waar tover je ineens het dubbele aantal ic-verpleegkundigen te voorschijn?’’

Hij vindt dat dit punt in de landelijke discussie wordt vergeten. ,,Het gaat om de juiste apparatuur, maar het gaat er nog veel meer om dat je mensen hebt die begrijpen wat die apparatuur inhoudt. Niet alleen het bedienen van de knoppen, maar veel meer dat je begrijpt wat er gebeurt in relatie tot de toestand van de patiënt. Alleen dan kun je de therapie zo sturen dat de patiënt hier baat bij heeft.’’

Krapte

In een normale situatie is er al krapte wat betreft ic-personeel, schetst ook Peter Spronk, intensivist van Gelre ziekenhuizen en regio-intensivist voor midden-oost-Nederland. ,,Veel oud-medewerkers zijn opnieuw ingezet. Daar is een maximum aan.’' Spronk zegt geen zorgen te hebben dat de situatie onwerkbaar wordt, maar er is grote druk. Hij verwijst naar woorden van Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor intensive care. ,,Er is een grens aan hoeveel we aan kunnen. Die komt in zicht.’’

Opvangen

,,We hebben veel gedaan om allerlei functies om de IC-zorg heen op te vangen", gaf Deventer ziekenhuisbestuurder Eric Kroon eerder aan. ,,Zo hebben we OK-personeel getraind. Dus naast mondkapjes heb ik vooral extra IC-verpleegkundigen nodig en goede intensivisten. Want het huidige beeld in Deventer: er zijn een kleine vijftig medewerkers die op de IC kunnen werken. En die werken nu op en af, 12 uurs-diensten. 22 op de ene dag, 22 op de andere dag. Daarom zitten we aan onze limiet qua IC.”

Duitsland