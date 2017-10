Griezelen en dan een boek lezen: Escaperoom in Zwolse bibliotheek

Na de aanwijzingen hollen de kinderen de escaperoom in. Al snel klinken de eerste kreten. ,,Volgens mij is hier de uitgang", zegt een jongen. Af en toe krijgen ze wat tips. ,,Ik schrik me kapot!", roept een meisje.

Kinderen hebben 25 minuten de tijd om te ontsnappen uit de griezelige kamer door het oplossen van puzzeltjes. Het griezelige boek Stranders van Iris Strobbelaar is als inspiratiebron gebruikt. Er zijn verschillende voorwerpen in de escape room te vinden die verwijzen naar haar boek. ,,De bedoeling is dat kinderen door de escaperoom het boek van Strobbelaar gaan lezen. Het stimuleren van kinderen om te gaan lezen vinden wij erg belangrijk", zegt Anneloes Zomerdijk, communicatiemedewerker van de Stadkamer.

In het donker

Er zijn twee identieke escaperooms gebouwd, zodat veel kinderen tegelijk kunnen spelen. Zomerdijk heeft samen met collega's de opdrachten bedacht. ,,Het is een samenwerking met The Great Escape, een bedrijf dat gespecialiseerd is in escaperooms. Zij hebben het gebouwd. De kinderen starten in het donker. Ze moeten zelf het lichtknopje vinden", legt Zomerdijk uit.

25 minuten

Na 25 minuten is de tijd om en is het de groepen 6, 7 en 8 van basisschool de Kubus uit Wijthmen niet gelukt om uit de escaperoom te komen. Luca Beumer (12) vond het erg leuk. ,,Bepaalde opdrachten waren moeilijk. Sommigen waren weer wat makkelijker." Ze heeft de smaak te pakken. ,,Ik ga zeker nog een keer naar een escaperoom. Dat wordt dan wel een andere, want deze ken ik nu."