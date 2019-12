Groen licht uit rechtbank voor uitbreiding winkelcentrum Stadshagen

UPDATE & VIDEO Man (39) uit Dalfsen aan verwondin­gen overleden na ongeluk in Zwolle

12:15 Een automobilist die gisteravond in een sloot belandde naast de Nieuwendijk in Zwolle, is aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om een 39-jarige Dalfsenaar. De schok is groot bij bouwbedrijf Van Pijkeren uit Dalfsen waar de man ruim 20 jaar werkte.