Groen vinkje? In Kampen hoef je het niet in alle restaurants te laten zien: ‘Geen zin om voor politie te spelen’

Zaterdagavond op De Plantage in Kampen, hét horecaplein in de stad. Het is lekker weer, op de terrassen is het gezellig druk, in de restaurants zijn maar weinig tafeltjes bezet. Een bijzondere dag, want vanaf vandaag behoort de anderhalvemeterregel tot het verleden. Wel moeten bezoekers van bijvoorbeeld theater, bioscoop én restaurant een zogenaamd groen vinkje kunnen tonen. Als bewijs dat ze zijn gevaccineerd tegen corona. Voor het terras geldt dit niet.