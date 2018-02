Groene gevel maakt Zwols plein koeler

Het Stadskantoor staat midden in de Zwolse Spoorzone, die wordt gedomineerd door steen en beton. Volgens de gemeente hebben bewoners en gebruikers aangegeven dat het geen prettige plek is. In de zomer is het warm, op andere momenten is het er guur en kaal. Door het deels beplanten van de luchtkokers op het plein is daar vorig jaar september al een beetje verandering in gebracht, maar het kan nog veel groener, vindt de gemeente.