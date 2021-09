GroenLinks-coryfee Bram van Ojik in Zwolle in gesprek over verleden én toekomst van zijn partij

Zwolse rapper Rico beleeft jongens­droom: slapen in heus kasteel: ‘Tof, maar ook heel eng’

10:34 Met het slapen in een kasteel kwam een jongensdroom uit voor de Zwolse rapper Rico. Hij mocht deze bijzondere overnachting meemaken als voorbereiding op de zevende editie van het Erfgoedfestival, dat 3 oktober begint. Het is een festival vol culturele hoogtepunten gebaseerd op tien bijzondere Gelderse erfgoedlocaties, waaronder het Bottermuseum in Harderwijk, CODA in Apeldoorn en het Erfgoedcentrum in Zutphen.