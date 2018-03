GroenLinks en lokalen slaan hun slag in Oost-Nederland

GroenLinks is de grachtengordel voorbij. Die conclusie kun je na de verkiezingen van woensdag wel trekken. Waar de partij voorheen vooral populair was in de grote steden in de Randstad, bereikt dat succes nu ook de provincie. Ook in deze regio behoort de partij in veel gemeenten tot de grote winnaars van de verkiezingen.

Met Zwolle als absoluut hoogtepunt. De partij van lijsttrekker Sylvana Rikkert behaalde er een monsterscore en gaat in een klap van drie naar zeven zetels. Een zelden vertoonde megawinst waarmee nieuweling Rikkert als een komeet haar entree maakt in de Zwolse politiek. ,,Dit overtreft mijn stoutste verwachtingen”, zei ze kort na haar verpletterende debuut opgewonden. ,,Wij geloven al jaren in een groene, duurzame koers. Zwolle is daar nu klaar voor.”

Lelystad Airport

De extra grote overwinning in Zwolle lijkt voor een deel ingegeven door de felle oppositie die de partij voert tegen de uitbreiding van Lelystad Airport tot vakantievliegveld. Een aanvliegroute kruist pal over Stadshagen en veroorzaakt straks – zo is de verwachting – veel overlast. Vooral in Zwolle. Begin februari hield de partij een ‘meet up’ in poptempel Hedon. Honderden mensen kwamen hier op af om het tegengeluid van partijleider Jesse Klaver te horen.

Maar niet alleen in Zwolle groeit GroenLinks spectaculair. Zo is de partij in Zutphen in één klap de grootste geworden. Onder leiding van Liza Luesink gaat GroenLinks van drie naar vijf zetels. Ook in Deventer groeit GroenLinks van drie naar vijf. In Kampen gaat de partij van twee naar vier en in Lochem van drie naar vier. In Olst-Wijhe, Brummen, Harderwijk en Noordoostpolder komt GroenLinks nieuw in de raad met respectievelijk twee, drie, één en twee zetels.

Lokale partijen

Ook de lokale partijen behoren tot de grote winnaars van deze verkiezingen. In Gelderland stemde 28,8 procent van de kiezers op een lokale partij, vier jaar geleden was dat nog 23,6 procent. In Overijssel stemde 27,9 procent op een van de lokalen (21,7 vier jaar geleden). In Flevoland stemde 20,8 procent op de lokalo’s tegenover 18,5 procent vier jaar eerder. In alle drie de provincies zijn de lokale partijen tezamen het grootst.

De PVV scoort goed in de Flevolandse gemeenten Lelystad en Urk. Onder leiding van lijsttrekker Ashwin van Stormbroek komen drie PVV’ers in de raad. En op Urk verwezenlijkt PVV-fractieleider Hendrik Wakker zijn doel om met één zetel in de raad te komen.

DENK

De natuurlijke tegenstander van de PVV, DENK, eveneens een nieuwkomer in de gemeentepolitiek doet het minder goed dan verwacht. In Lelystad wint DENK één zetel. Maar de uitslag in Deventer is opvallender. In deze arbeidersstad met een grote Turkse gemeenschap wist de partij maar één zetel te pakken. Lijsttrekker Ahmet Kaya ging er vanuit drie zetels te kunnen winnen.