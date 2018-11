GroenLinks en PvdA boos om verbieden Zwols pietenprotest

De fracties van GroenLinks en PvdA in Zwolle zijn boos over het verbieden van de demonstratie tegen Zwarte Piet. Coalitiepartij GroenLinks noemt het ‘onacceptabel’ dat het 'voor het tweede jaar op rij niet mogelijk blijkt te zijn om in Zwolle zo'n demonstratie vreedzaam te laten verlopen’. De PvdA spreekt van een enge ontwikkeling: ‘Het recht van de grootste mond, dat willen we niet in onze stad’.

De demonstratie van Actiegroep Theater voor Iedereen en Kick Out Zwarte Piet werd zaterdagmiddag op het laatste moment verboden, omdat volgens gemeente en politie de veiligheid in het geding kwam. Een grote groep ‘tegendemonstranten’ had zich in de stad verzameld om het pietenprotest te verstoren.

Fractievoorzitter Sylvana Rikkert van GroenLinks is ‘heel boos’ over het verbod. ,,We leven mee met de demonstranten. Er is veel voorbereiding gestoken in deze demonstratie en dat het op het laatste moment wordt afgeblazen is ontzettend teleurstellend. Wij vinden dat de politiek niet moet gaan over de kleur van de Piet, maar we staan wel pal voor het recht op betoging zoals dat in de Grondwet (artikel 9) is opgenomen", laat Rikkert weten. ,,Fysiek geweld, of daarmee dreigen, om zo een demonstratie te voorkomen, veroordelen wij scherp.”

GroenLinks wil van de burgemeester weten of hij zich proactief heeft ingezet om de demonstratie ‘veilig en ordentelijk doorgang te kunnen geven’. Ook roept de partij het college van B en W op om te helpen een gesprek op gang te brengen tussen de demonstranten en de organisatie van de intocht.

PvdA

De PvdA wil van de burgemeester weten hoe deze onveilige situatie heeft kunnen ontstaan. ,,Dagenlange voorbereiding en dan een kwartier van tevoren alsnog een demonstratieverbod. Hoe kan dat? En hoe lang was al bekend dat er een tegendemonstratie zou komen? We willen weten hoe deze onveilige en dreigende situatie heeft kunnen ontstaan en of je die niet al van mijlenver kon zien aankomen", reageert fractievoorzitter Youcef Ben Ali. Niet alleen de ontstane onveiligheid stoort de PvdA. ,,Ook het feit dat een groep kennelijk ongestoord zoveel dreiging mag oproepen, dat vervolgens het grondrecht van een ander ingeperkt wordt.”