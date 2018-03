GroenLinks en Swollwacht grote winnaars, ChristenUnie blijft grootste

De verliezers van de gemeenteraadsverkiezingen in Zwolle zijn PvdA, D66 en vooral SP. De socialisten waren met 5 zetels de grootste oppositiepartij. Nu wordt de SP met 2 zetels de kleinste. Drie partijen hebben 4 zetels behaald: PvdA (had er 6), D66 (won er vier jaar geleden ook 6) en het CDA. Die partij herstelt iets na de harde klap van vier jaar geleden. Toen ging ze van 6 naar 3 zetels. VVD is de enige partij die gelijk blijft. Ze had 5 zetels en houdt dat aantal, hoewel ze wel meer stemmen kreeg dan vier jaar geleden: 13,7 procent om 12 procent in 2014.

Windmolens

GroenLinks-lijsttrekker Sylvana Rikkert, nieuw in de Zwolse politiek, maakt een verpletterend debuut. ,,Dit overtreft mijn stoutste verwachtingen. Wij geloven al jaren in een groene, duurzame koers. Zwolle is daar nu klaar voor." Ondanks een klein procentueel verlies, is ook Gerdien Rots van de ChristenUnie 'heel blij'. Haar partij lijkt de grootste te blijven in Zwolle. William Dogger (Swollwacht) is sprakeloos. ,,We zijn de enige lokale partij, mensen beginnen ons te zien. Ons standpunt rond windmolens is belangrijk geweest, maar we zijn geen one issue partij." Daarmee wordt meteen een twistpunt benoemd waarop hij en de andere verkiezingswinnaar lijnrecht tegenover elkaar staan. Waar Swollwacht geen enkele windmolen wil in Zwolle, vindt GroenLinks indien nodig 25 acceptabel.