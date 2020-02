GroenLinks-light in Zwolle? Hoe het politieke verzet tegen Lelystad Airport hapert

Welke partij is landelijk de felste tegenstander van Lelystad Airport? Bij velen zal GroenLinks als eerste te binnen schieten. Maar niet in Zwolle. In de afgelopen anderhalf jaar kwam meermaals in de gemeenteraad een voorstel voorbij om fanatieker tegen de opening van het vakantievliegveld te ageren. Eerst sloeg vooral PvdA op de trom, maar in SP en D66 vindt ze nu bondgenoten. Zo riepen zij in oktober de wethouder nog op zich feller uit te spreken.