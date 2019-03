GroenLinks: ‘Verlaag maximumsnelheid op singel in Zwolle naar 30km per uur’

Op de bijna 2,5 kilometer lange singel geldt nu nog een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Volgens GroenLinks - met zeven zetels naast ChristenUnie de grootste fractie in Zwolle - is dit uitgangspunt niet meer van deze tijd. Volgens haar is maximaal 30 kilometer per uur beter voor de luchtkwaliteit en verkeersveiligheid. De partij wijst onder meer op de kortere remweg die een lagere snelheid met zich meebrengt, ‘van negentien naar zeven meter op droog wegdek’.

‘Niet meer van deze tijd’

,, Een centrumring waar 50 de norm is, is verkeerskundig niet meer van deze tijd’’, vindt GroenLinks-raadslid Norman Finies. ,,De singels worden steeds drukker, met zowel snel- als langzaam verkeer. Een groot deel van het tracé is bochtig, er zijn veel kruispunten en er ligt slechts op zevenhonderd meter van het tracé langs de gracht een vrijliggend fietspad.’’ Volgens hem wordt de huidige opzet van de singel in geen enkele norm of richtlijn vandaag de dag nog aanbevolen. Finies: ,,Het verlagen van de maximumsnelheid op de singels staat al in menig visiedocument van de gemeente. Wat GroenLinks betreft is de tijd van mooie woorden voorbij en gaat het nu om daden.’’

Oproep RAI

GroenLinks komt met haar oproep daags nadat de RAI Vereniging (Rijwiel- en Automobiel Industrie) pleitte voor een verlaging van de standaard snelheidsnorm in de bebouwde kom van 50 naar 30 kilometer per uur. Dit is volgens de belangenorganisatie nodig om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen en het zou geluidsoverlast beperken.