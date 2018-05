GroenLinks wil reistijd winnen op Kamperlijn

De drie fracties zijn samen in de pen geklommen om mee te denken over een oplossing voor de problemen op de spoorlijn Zwolle-Kampen. De bodem onder de rails is te slap om de trein 140 kilometer per uur te laten rijden. Daardoor is er te weinig tijd voor een tussenstop bij het nieuwe station Stadshagen.

Zandbed

Er is een dure oplossing mogelijk door de hele lijn van een nieuw zand- en grindbed te voorzien. Maar GroenLinks hoopt vooral met een paar - relatief kleine - maatregelen reistijd te winnen. De fracties stellen voor om voortaan korter stil te staan bij de stations. Ook moet 't mogelijk zijn om de trein op sommige delen van de lijn wél harder te laten rijden. Alle beetjes helpen, is het idee. Er blijft dan in het schema voldoende tijd over om alle belangrijke aansluitingen te halen, aldus GroenLinks.

Onderzoeken