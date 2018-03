GroenLinks Zwolle: 'De stad begint het conservatieve los te laten'

Sylvana Rikkert maakt een debuut waar velen alleen maar van kunnen dromen. Als een relatief onbekende werd de dertiger voor de verkiezingen gepresenteerd als lijsttrekker, nu voert ze ineens de tweede partij van Zwolle aan. Hoewel ze in aantal stemmen de ChristenUnie nog niet voor zich moet dulden, heeft GroenLinks net als die partij 7 zetels. Ze komt vanaf 3. ,,Dit overtreft mijn stoutste verwachtingen. Wij geloven al jaren in een groene, duurzame koers. Zwolle is daar nu klaar voor. Ik zag de uitslagen in bijvoorbeeld Utrecht en dacht nog dat het in Zwolle zo'n vaart niet zou lopen. Blijkbaar verandert de stad dus. Het Zwolle van 2018 is niet meer het Zwolle van 2014. Ze is ambitieus, dat hoort bij een stad die groeit. De stad begint het conservatieve wat los te laten."