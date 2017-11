GroenLinks Zwolle wil meer invloed burgers

Persconferentie als protest tegen zwarte piet in Zwols theater

25 november De Actiegroep Theater Voor Iedereen ziet af van een stille protestactie voorafgaand aan de Mega Sint Show, woensdagmiddag in Zwolle. In plaats daarvan hebben de theaterstudenten een persconferentie belegd in theater Odeon. Die begint ‘s ochtends om 10 uur, ruim voor aanvang van de eerste sinterklaasshow. De persbijeenkomst is bedoeld als alternatieve protestactie.