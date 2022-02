GroenLinks Zwolle zoekt opvolger voor tuinderij, vogelbeschermer en economiedocent

Video ‘Levensge­vaar­lijk’ school­plein in Zwolle loopt onder water: ‘Hier kan zo een kleuter verdrinken’

Het schoolplein van basisschool De Paperclip in de Zwolse wijk Stadshagen is voor een deel ondergelopen met water. ,,Een kleuter kan op een onbewaakt moment verdrinken”, zegt een bezorgde vader. Een oplossing blijkt niet snel te vinden en scholengroep Vivente gaat daarom met de gemeente Zwolle in gesprek om tot een oplossing te komen.

9 februari