Groep jongeren met elkaar op de vuist in park Zwolle-Zuid

Jongeren zijn afgelopen zondag met elkaar op de vuist gegaan in park Gerenlanden -vlakbij Jumbo Sellekamp- in Zwolle-Zuid. Drie jongeren zijn op de huisartsenpost terecht gekomen met onder meer kneuzingen. Een van hen heeft aangifte gedaan van mishandeling.

Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, zegt politiewoordvoerder Frank Brouwer. ,,Zondagmiddag rond 15.00 uur is er een vechtpartij geweest tussen een groep jongeren en drie andere jongeren. Die groep bestond uit ongeveer tien personen. Er is gevochten, maar wat erachter zit is nog onduidelijk.’’

Geen aanhoudingen

Volgens Brouwer wisten omstanders in te grijpen en stopten de jongeren toen met vechten. De vechtpartij werd pas later bij de politie gemeld. Aanhoudingen zijn dan ook niet verricht. De drie jongeren die gewond raakten hebben zich bij de politie gemeld, het gaat om drie tieners. Zij hebben een verklaring afgelegd en in ieder geval een van hen heeft aangifte gedaan van mishandeling.