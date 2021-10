Groep van 38 PEC Zwolle-supporters opgepakt in Eindhoven

volleybal Regio Zwolle Volleybal pakt de eerste zege, maar moet daarvoor wel tot het uiterste gaan

13 oktober In een slopende marathonpartij heeft Regio Zwolle Volleybal de eerste zege van het seizoen geboekt. Dat lukt bij Set Up'65 in Ootmarsum pas na twee uur volleybal met winst in de vijfde set (2-3).