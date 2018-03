Grondprijs struikelblok voor tiny houses Zwolle

Dichtgetimmerd

Inmiddels zijn verschillende locaties de revue gepasseerd, maar overal speelt volgens Chris Corbier hetzelfde probleem van de hoge grondprijs. Ook de hoop op een plekje in het nieuwbouwplan aan de Schuurmanstraat is sinds vorige week vervlogen. ,,Dat is inmiddels ook helemaal dichtgetimmerd'', doelt hij op de nu bekend geworden plannen voor hoogbouw op deze locatie. Nu richt de initiatiefgroep de blik voorzichtig op het buitengebied. Vrijkomende agrarische ruimte zou wellicht mogelijkheden kunnen bieden om hun ecologische kleinschalige bouwplan te realiseren. Corbier hoopt dat overleg met de provincie en gemeente meer duidelijkheid geeft. Volgens hem sluit de gedachte achter een minihuisjeswijk prima aan bij het buitengebied: ,,Weinig ruimtebeslag en veel aandacht voor groen.'' Een tiny housescomplex moet in de visie van de initiatiefnemers helemaal zelfvoorzienend zijn met een eigen energiecentrale en waterzuivering.

Gesprek

De gemeente zegt in een schriftelijke reactie: ,,Er is inderdaad met de initiatiefnemers gesproken over een locatie in Breecamp Oost voor de realisatie van Tiny Houses. We hebben van de Tiny House Community begrepen dat er onder meer vragen zijn over de financiële haalbaarheid van deze locatie. Met de Tiny House Community is afgesproken dat we binnenkort in gesprek gaan en samen de verdere mogelijkheden gaan verkennen.''