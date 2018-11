Groot feest bij intocht Sinterklaas in Zwolse wijk Assendorp

Zwolle: mooi maar niet spectacu­lair genoeg

18:30 Zwolle ziet er mooier uit, schoner en heeft eindelijk goede sfeerverlichting. Maar het kan en moet nog veel beter. Spectaculairder zelfs. Twee jaar na oprichting van het ZwolleFonds maken we de balans op. Wat heeft het de stad gebracht? En wat niet? “Het gaat super in Zwolle. De stad doet het goed, maar juist nu moeten we niet achterover gaan leunen”, zegt voorzitter Andries van Daalen van het ZwolleFonds.