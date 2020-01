Groot gebied bij flat in Zwolle afgezet na melding mogelijke steekpartij

De melding van een mogelijke steekpartij kwam tegen 21.45 uur binnen bij de politie. Het voorval zou zich hebben voorgedaan bij de Louis Armstrong-flat, op de Palestrinalaan in de wijk Holtenbroek. De politie heeft de melding van de steekpartij in onderzoek. De omgeving is met linten ruim afgezet. Het is nog niet bekend of er een verdachte is opgepakt.