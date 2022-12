Groot Mannenkoor Zwolle geeft kerstconcert ondanks ledenverlies: ‘We moeten weer opnieuw beginnen’

Boze buren klagen over ‘te druk’ Buitengoed de Herfte in Zwolle: ‘Erger me er groen en geel aan’

,,Het is alsof je als gewone burger in het ootje wordt genomen.’’ Buren van Buitengoed de Herfte in Zwolle delen andermaal hun zorgen over de ontwikkelingen op het terrein met bedrijven als Kas van Kaat, Binthout en Hanzeduck. Dit keer bij de bezwaarschriftencommissie. Die broedt nu op een advies.

