Groot regionaal offensief voor werving leraren: concurrerende scholen slaan handen ineen

Flat in Zwolle is met luchtdruk­pi­stool beschoten, buurt haalt schouders op

28 november Zelf is ze lekker een dagje naar de kerstmarkt, zoals gepland. Ondertussen zijn de gaten in de ruit en luxaflex van Bianca uit Zwolle een stille getuige van wat zich hier woensdag afspeelde. Een gek geluid en hop, Bianca (69) vond in haar slaapkamer aan de Palestrinalaan een kogel. Vermoedelijk met een luchtdrukpistool of luchtbuks afgevuurd vanaf de flat aan de overkant.