Groot tekort aan EHBO-vrijwilligers in Zwolle

Creatief

Marijke Kuiper van de Algemene EHBO Zwolle herkent het dilemma. “Een evenement waar vier tot zes vrijwilligers voor nodig zijn lukt nog wel, maar meer wordt het al gauw een probleem. Als we niet aan de wensen van de organisatie kunnen voldoen moet ik hen helaas melden dat ze verder moeten zoeken.” Kuiper probeert nog creatief te zijn met de indeling van vrijwilligers. “Dan deel ik de diensten op in twee dagdelen. Dan heb ik wel meer vrijwilligers nodig, maar dan hoeven ze niet een hele dag op een evenement te staan.”

Druk

Want daar ligt volgens de beide verenigingen nou precies het probleem. Kuiper: “Mensen zijn steeds drukker. Ouders werken doordeweeks allebei, dan willen ze ook tijd doorbrengen met het gezin,” Visscher: “Ik heb het idee dat onze leden veel te veel andere dingen te doen hebben. EHBO moet in je hart zitten, het moet een passie zijn. Dat zie je bijna niet meer.”

Evenementen die doordeweeks plaatsvinden zijn voor de KNV EHBO Zwolle dan ook het grootste probleem. “Dat is heel moeilijk. De capaciteit is er gewoonweg niet.” Volgens bestuurslid Nelly Benning van het Rode Kruis Zwolle wordt er veel verwacht van EHBO-vrijwilligers. “Herhalingscursus, dagen op evenementen staan, het vergt nogal wat van een vrijwilliger. Ik denk dat dat de reden is dat ze moeilijk te vinden zijn.” Overigens loopt het aantal EHBO-vrijwilligers bij het Zwolse Rode Kruis niet ‘spectaculair’ terug. “Maar ik kan er altijd meer gebruiken. Dat geldt ook voor vrijwilligers in het bestuur.”

Samenwerken

Wat nu? De verenigingen hebben het antwoord op die vraag nog niet gevonden. Advertenties in kranten, flyers, folders, campagnes, visitekaartjes; het heeft nog niet het gewenste effect. Visscher: “Misschien moeten we ons nog meer laten zien. Zo gaan we op de Blauwvingerdagen in Zwolle demonstraties geven.” Volgens Kuiper moet er ‘meer druk op worden gezet’.