Groot zonnepanelenpark bij Harculo stuit op verzet omwonenden

Zij hebben zich in allerijl verenigd in de nieuwe Stichting Landschapsbelangen Harculo - Herxen - Windesheim (HHW), omdat de plannen in sneltreinvaart worden voorbereid. Maandag neemt de gemeenteraad de eerste besluiten om het park mogelijk te maken.

,,We zijn continu verrast'', zegt een verbolgen stichtingswoordvoerster Paulien Reitsma. ,,Dat startte in december toen er een Energiegids door de gemeente werd gepresenteerd, waarin ook dit gebied werd genoemd als toekomstige locatie voor zonnepanelen en windmolens. We zijn daar als bewoners niet bij betrokken geweest. De gemeente zegde toe zorgvuldiger te zijn in de communicatie en ons eerder bij de plannen te betrekken. Maar tot onze grote verrassing hoorden wij een week of vier geleden dat er al een vergunningaanvraag wordt voorbereid voor dit grote zonnepark."

Kronos Solar wil in samenwerking met de grondeigenaar aan de Jan van Arkelweg een zonnepark ter grootte van 15,8 hectare realiseren. Dat moet stroom opleveren voor 4.000 huishoudens. De energieonderneming heeft nog niet de benodigde vergunning in huis. De procedure daarvoor wordt naar verwachting in september afgerond. Realisatie van het park past niet in het geldende bestemmingsplan.

'Kokervisie'

De verontruste buurtbewoners uitten deze week hun bezwaren in een brief aan alle raadsfracties. Het park past niet in het huidige gemeentebeleid, evenmin in het groene landschap van Harculo en ze missen een integrale visie op het gebied. Reitsma rept van een 'kokervisie'. ,,Iedereen voelt de druk van het energieakkoord maar we moeten met elkaar wel zorgvuldig blijven in de besluitvorming. Hier mist een breed onderzoek naar aspecten als milieu, leefomgeving, recreatie en de betrokkenheid van belanghebbenden."

Bewoners zien het ook niet zitten straks tegen het panelenpark aan te moeten kijken. ,,De gemeente zegt wel dat het zicht erop wordt ontnomen door de spoorlijn, maar bewoners van de dijk kijken er straks wel op. In plaats van weiland zien zij straks een groot veld met zwarte zonnepanelen. Het gebied vervalt straks in een energie-industrieterrein, terwijl je hier prachtig kunt recreëren en het een mooi natuurgebied is."