Groote Sociëteit en ArtEZ brengen klassieke muziek naar de Zwollenaar

De sociëteit, bijna 290 heren zijn lid, bestaat sinds 1802 en heeft zijn domicilie in een eigen pand in de Koestraat in Zwolle. Monumentaal, bijna majestueus, met prachtig versierde plafonds. Waar lezingen, cursussen en diners worden georganiseerd. ,,We willen ons meer in de stad profileren", zegt John van Boven, voorzitter van de sociëteits-commissie. ,,We waren een beetje een naar binnen gerichte club. Eigenlijk net als ArtEZ. Maar we willen zichtbaar zijn in de stad, dus gooien we nu de luiken open."

Ontwapenend

Samen met Rinze van der Lei is Van Boven verantwoordelijk voor de invulling van de muzikale tak van de ledenavonden. ,,Zo hebben we al muziekcursussen voor leden georganiseerd en zijn er maandelijkse concerten van de Jong-talent-klas van ArtEZ", zegt Van der Lei. ,,De vrijmoedigheid waarmee die jonge mensen hun stukken inleiden, is ontwapenend", zegt Van Boven.

Audities

Daardoor kwam Laurien Timmermans, directeur van het Zwolse conservatorium op het spoor van deze 'concertzaal'. ,,Docenten vertelden over de akoestiek en de prachtige zaal", zegt Timmermans. ,,Wij willen graag studenten laten optreden, met name de klassiek geschoolde studenten", zegt zij. ,,Juist ook voor de eindaudities. Dan kun je in Odeon terecht, of in een klein kerkje, maar een wat langdurigere verbintenis, met meerdere mogelijkheden, hadden we nog niet."

Stedelijk Museum

Er is namelijk ook een goede vleugel nodig. ,,En die hadden we niet", zegt Van Boven. ,,We zijn er wel mee bezig geweest maar het is een kostbaar verhaal." En toen kwam het 'geluk bij het ongeluk': door de brand in het Stedelijk Museum en de restauratiewerkzaamheden erna, moest de vleugel die ArtEZ daar had staan, wijken. ,,Die hadden we op kunnen slaan ergens bij ons in het klooster, maar dit was een kans om door te pakken. Voorlopig kan de vleugel niet terug naar het museum."

Sytze Buwalda