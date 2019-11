Groots eerbetoon Jump’n Jive aan legendarische Cab Calloway in Hedon

Jump’n Jive brengt op 20 november in Hedon een groots eerbetoon aan Cab Calloway, de eerste zwarte superster in Amerika. Het is op 18 november 25 jaar geleden dat de excentrieke bigband-leider op 86-jarige leeftijd overleed. Jump’n Jive werd in 1987 opgericht door de Zwolse bandleider Leo van der Giessen (66).

Vanwaar dit eerbetoon, meneer Van der Giessen?

,,Calloway is een voorbeeld voor me, een held. Hij was de eerste zwarte superster in de jaren 30, een extravagante zanger en bandleider, een Prince avant la lettre. Het grote publiek kent hem van Minnie the Moocher en zijn optreden als Curtis in de film The Blues Brothers. Hij had zijn bigband altijd perfect georganiseerd. Dat spreekt mij aan.’’

Hoe gaat de avond in Hedon eruitzien?

,,Voor een groot ledscherm projecteren we de Cotton Club, de bekende nachtclub in New York uit de jaren 30. Calloway komt uit die stad. Wij gaan nummers van hem, maar ook Bing Crosby, Duke Ellington en de Andrew Sisters doen. Het wordt een eerbetoon aan de swing era uit de periode 1933 tot en met 1947. Ik zag de sterfdatum van Calloway als mooie gelegenheid voor zo’n project.’’

Hoe groot is uw band?

,,Zestien mensen, waaronder danseressen, tapdansers en een blazerssectie van zes personen. Ik speel zelf contrabas. Het mooie is dat er veel jonge mensen in zitten momenteel.’’

Volledig scherm Het grootste deel van Jump’n Jive, met achterin (op contrabas) bandleider Van der Giessen. © Christein van Hoffen

U richtte Jump’n Jive al op in 1987, hoe kwam het dat het de laatste tijd wat stil was?

,,We hadden destijds een vliegende start, hebben nog opgetreden met Fats Domino en Ray Charles, flink getoerd ook, en in 1990 stonden we op North Sea Jazz. Het is daarna in ups and downs gegaan, zo gaat dat. Maar de band is nooit opgeheven. Sporadisch deden we een optreden, twee jaar geleden bijvoorbeeld op een festival in Polen. Nu wordt de band dus nieuw leven ingeblazen.’’

Letterlijk, ook. Hoe kwam dit project tot stand?

,,Ik was communicatieadviseur van de gemeente Zwolle, waar ik in juni afscheid nam. Mijn vrouw vroeg in de aanloop daar naartoe: waarom pak je niet weer eens een muziekproject op? Toen besloot ik: doen we, er is leven na de ambtenarij. Mijn bedoeling is om de band na verloop van tijd over te dragen aan een nieuwe generatie, dit is een mooie, nieuwe start.’’

Hoe gaat het hierna verder?

,,We hebben al een uitnodiging voor een jazzfestival in 2021, verder moet het zich uitwijzen. Het lijkt mij een uitgelezen project voor het North Sea Jazz Festival of het televisieprogramma De Wereld Draait Door.’’

Heeft u al reacties gekregen uit de muziekwereld?

,,Ja, en de leukste kwam van de dochter en kleinzoon van Calloway. Ze vinden het een mooi muzikaal eerbetoon aan hun vader en opa.’’