Grootse plannen voor winterwonderland in Zwolle

De ijsbaan in het centrum van Zwolle is zondag voor het laatst geopend. Exploitant Twest is tevreden over de bezoekersaantallen, maar pleit voor betere samenwerking binnen Winters Zwolle om het evenement écht succesvol te maken.

Jolanda van Duin uit Apeldoorn kijkt naar het ijsbaantje voor haar en houdt de moed erin. Maar als ze eerlijk is, houdt de exploitatie van haar Churroskar niet over. ,,Het was vorig jaar beduidend beter. Maar toen lag de ijsbaan er langer en ging het IJsbeeldenfestival nog door. We hadden dit jaar ook veel meer last van kou, wind en regen.''

Of ze er op de derde editie van Winters Zwolle bij is? ,,Als het IJsbeeldenfestival terugkeert misschien. Wij richten ons nu eerst op het kermisseizoen.''

Subsidie

Michael van de Velde (operational director van Twest Events, exploitant van de schaatsbaan op het Rodetorenplein) is tevreden over de bezoekersaantallen. ,,Die zijn ongeveer gelijk aan vorig jaar. Wij willen dus nog wel twee jaar door zoals is afgesproken met Stichting Winters Zwolle.''

Die stichting ontvangt een gemeentelijke subsidie van 80.000 euro waarvan 30.000 euro naar de exploitatie van de schaatsbaan gaat, bevestigt organisator Sander Dol.

Dinoland

Van de Velde voert echter ook verbeteringen aan. ,,Ik ben aangenaam verrast door de Zwolse hulpvaardigheid. Prima gedachte ook, om Dinoland, McDonalds, lichtjesroute, IJsbeeldenfestival en schaatsbaan elkaar te laten versterken. Maar als Zwolle dé kerststad van Nederland wil zijn, is er een inhaalslag te maken, zie ik als we in andere steden dit soort evenementen opzetten. Om buitenstaanders te lokken, moet het aanbod omhoog binnen Winters Zwolle en de samenwerking tussen meerdere partijen efficiënter en intensiever worden.''

Verzekering

Natuurlijk, het IJsbeeldenfestival was een trekpleister die wegviel, weet Van de Velde. En het valt te bezien of dat volgend jaar terugkeert. Het ingestorte dak kan zorgen voor een langdurige verzekeringskwestie en het is de vraag of de organisatie van het IJsbeeldenfestival de financiële klap te boven komt.

Van de Velde: ,,Dan nog is het noodzakelijk dat verschillende partijen binnen het evenement met elkaar meedenken. Stadshagen bijvoorbeeld, heeft een eigen kunstijsbaan gekregen. Daardoor komen minder mensen uit die wijk naar het centrum.''

Verwarmd

Hij noemt nog een voorbeeld: ,,Door de sinterklaasintocht konden wij relatief laat opbouwen. Als wij de grote, verwarmde feesttent naast de ijsbaan al in november hadden mogen neerzetten, hadden die kinderen niet zo in de kou hoeven staan. Dan waren er waarschijnlijk ook drie keer zoveel mensen bij de intocht geweest op 18 november. Als we na 5 december nou meteen de kerstman feestelijk onthalen, kunnen de kindervrienden elkaar versterken.''

Thuisbasis kerstman

Sander Dol, organisator van Winters Zwolle, is het daarmee eens. ,,Het zou leuk zijn als we van Zwolle de thuisbasis van de kerstman in Nederland kunnen maken. Verder moeten we het evenement de kans geven om te groeien, Oerol is ook niet in twee jaar tijd zo geworden als het nu is.''