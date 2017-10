Grootse PONG-tentoonstelling in spelcomputermuseum Zwolle

Het Bonami SpelComputer Museum in Zwolle beschikt vanaf dinsdag over de grootste PONG-collectie van Nederland. Het spel gold 45 jaar geleden als begin van het gametijdperk. Eigenaar John Groenewold heeft momenteel een permanente tentoonstelling ingericht rond PONG.



,,PONG wordt algemeen beschouwd als het begin van het gametijdperk", zegt Groenewold. Er zijn ongeveer vijftienhonderd verschillende versies van het spel op de markt gebracht.



Vanaf dinsdag wordt meer dan een kwart van alle bekende versies geëxposeerd in zijn museum. ,,Wij hebben onze eigen collectie mogen aanvullen met vierhonderd verschillende PONG-versies van René Lips, een particuliere verzamelaar uit Zwijndrecht."