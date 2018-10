Grootste deel collectie Stedelijk Museum Zwolle weer schoon na brand

Maat is vol bij Zwolse Knarrenhof: ‘Als ik een dief zie, vlieg ik met de koekenpan naar buiten’

7:00 Geen tuinbank is veilig bij het Zwolse Knarrenhof. Na meerdere gestolen tuinartikelen, waaronder een deurmat, is de maat vol. Bewoonster Liedeke Reitsma, die het woonproject ook oprichtte, vindt het tijd voor hekken of camera's. Iets waardoor de roof ophoudt. ,,Als ik een dief zou zien, vlieg ik met de koekenpan naar buiten.”