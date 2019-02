Grootste gospelconcert van Nederland in Zwolse IJsselhallen

Het moet gezegd, het is nogal een contrast. Afgelopen najaar nam metalband Slayer afscheid in de IJsselhallen. Zoals bekend zijn de mannen niet vies van een beetje satanisme. Ook al blijft 't vooral een performance. Hoe anders dus het concert eind mei, in diezelfde evenementenhal in Zwolle. Dan komen duizenden christenen samen om naar eigen zeggen ‘God te verheerlijken’ tijdens een optreden van Elevation Worship. De Amerikaanse groep uit de staat North Carolina is dan bezig aan een Europese tournee. Het is een van de populairste gospelgroepen van dit moment. Kreten als ‘aanbidding’ zijn voor christenen gesneden koek. Buitenstaanders zullen hun wenkbrauwen fronzen. De term betekent: je volledig richten tot God. Het ‘vereren en liefhebben’ gaat dan vooral via de muziek. Bij veel evangelische gemeenten beginnen diensten vaak met een half uur aanbidding.