Grote belangstelling voor baan in PI Zwolle

De PI breidt uit en zoekt 50 nieuwe medewerkers. Om belangstellenden te laten snuffelen aan het werk, vindt op 22 juni een inloopdag plaats. Die is binnen een week al overtekend, meldt Edwin Klomp van het organiserende bureau ASBR. Er is plek voor 200 mensen, maar zo’n 600 hebben zich aangemeld. ,,Als we niet hadden ingegrepen waren er meer dan 1500 aanmeldingen gekomen’’.

Populair

Het betekent dat 400 kandidaten teleurgesteld moeten worden. Klomp: ,,We hebben open dagen voor sollicitanten vaker voortijdig moeten sluiten, maar dit slaat alles. Prachtig om te zien dat de Zwolse gevangenis zo populair is bij werkzoekenden.’’ Tijdens de inloopdag kunnen belangstellenden de sfeer proeven en mogelijk in gesprek gaan met PI-personeel voordat ze besluiten om daadwerkelijk te solliciteren.