Grote borsten en dikke billen op station Zwolle

Naast hem hangt de aantrekkelijke rapster Nicki Minaj. "Ik vind het ongemakkelijk. Nee, van Nicki schrik ik niet. Die heb ik zelf gekozen. Maar wel van mezelf. Een tv-scherm is anders en in deze proporties is het erg confronterend." Niet hij maar Nicki is het boegbeeld van zijn mini-expositie over vruchtbaarheid vanwege haar wulpse uiterlijk. "Anderen wilden Beyoncé. Voor mij moest het Nicki zijn. Zij is wat ordinairder en molliger dan Beyoncé", verklaart Filemon.