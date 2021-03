Grote brand appartementencomplex Zwolle: 2 aanhoudingen

Video Hoe is de lockdown voor kinderen? ‘Er zijn zoveel regels, die telkens veranderen’

20 maart Al een jaar is Nederland in de ban van corona. In kranten en op televisie komt een bijna constante stroom aan verhalen voorbij over de impact van het virus. Van horecabazen tot eenzame ouderen: veel mensen krijgen een podium voor hun problemen. En kinderen dan? Ook voor hen heeft het virus een enorme impact. Zoals voor Fenne, Tessa en Joeri uit Zwolle.