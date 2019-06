Grote brand bij biogasinstallatie ROVA in Zwolle snel onder controle

Regionaal Orgaan Verwijdering Afvalstoffen (ROVA) is werkzaam in 19 gemeenten, het hoofdkantoor is gevestigd aan de Steinfurtstraat 2 in Zwolle. Milieubrengstation Zwolle is gevestigd aan de daar vlakbij gelegen Rijnlandstraat. De melding bij Veiligheidsregio IJsselland kwam om 12.12 uur binnen op de Steinfurtstraat.

Biogas

Een woordvoerder van Veiligheidsregio IJsselland meldde rond 13.45 uur dat er ter controle nog één brandweerunit ter controle aanwezig was, maar dat de afwikkeling werd overgedragen aan de ROVA zelf. Ook legde hij uit dat de brand was ontstaan door brandende koolstoffilters bij een biogasinstallatie. ,,Vandaar ook dat wij direct opschaalden naar een grote brand, we wilden met veel materieel ter plaatse zijn.’’

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend. ,,Van belang is misschien wel om te melden dat de biogasinstallatie sinds kort niet meer in gebruik was, ROVA produceert naar eigen zeggen geen biogas meer. Als dat nog wel het geval was geweest? Eh, tja, gas en brand kunnen vervelende situaties opleveren.’’

ROVA

ROVA-woordvoerster Agnes Bouwman laat weten dat de brand inderdaad is ontstaan in één van de koolstoffilters van het vergisting-vat dat bij de biogasinstallatie staat. ,,Hoe de brand is ontstaan, weten we nog niet, het kan zijn dat er broei is ontstond door achtergebleven biomateriaal in het vat. De installatie zelf was al enkele weken buiten gebruik, die wordt ook ontmanteld. Wat er was gebeurd als die nog wel in gebruik was geweest? Dan was er meer materiaal gaan branden waarschijnlijk, maar er had niets kunnen ontploffen. Daarvoor stond het vat te ver af van de installatie zelf.’’