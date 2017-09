Grote brand in Woonzorgcentrum Arcadia in Zwolle onder controle

Video & updateDe grote brand in het Woonzorgcentrum Arcadia aan de Hogenkampseweg in Zwolle is onder controle. Vier verdiepingen werden ontruimd vanmiddag. Bewoners en bekenden zijn opgevangen in 'De Terp'.

Over slachtoffers kan de woordvoerster van de brandweer niks zeggen. Ook over de oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Rond 13:25 kwam de melding binnen. In een woning op de negende etage van het complex woedde de brand. Rond het tijdstip van de melding kwam er dikke zwarte rook uit een woning op die etage. Een half uur later was er geen vuur of rook te zien vanaf de straat, volgens een verslaggever.

Zeker tien ambulances en zeven brandweerwagens staan in de straat. De ambulances lijken er uit voorzorg te zijn, omdat ze stil staan en wachten. De Hogenkampseweg is afgezet met linten. De burgemeester is aanwezig op locatie.

Buiten bij de flat verzamelen zich bezorgde familieleden. Ze willen weten hoe het met pa en ma, opa of oma gaat. Veel duidelijkheid krijgen ze niet. Germen Oosterhof staat buiten bij de flat. Zijn moeder woont op de eerste verdieping. Hij mag niet naar binnen, maar weet inmiddels dat zijn moeder in orde is. ,,Mijn broer is tussen de linten doorgeglipt en is bij haar. Een hele toestand maar het gaat gelukkig goed met haar."

Ook Marvin Hooijer staat bij de flat. Zijn oma woont er. Het lukt niet om contact te krijgen en hij mag niet naar binnen. ,,Ik las over de brand op de Stentor site en be gelijk gaan kijken. Heel vervelend dat we niks horen maar ik vertrouw erop dat het goed gaat met oma. Ik begreep dat bewoners uit hun kamers zijn gehaald en naar de eetzaal zijn gebracht."