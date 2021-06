Grote brand Zwolle ontstond in bak met plastic, sorteerinstallatie PreZero onbruikbaar

Update + Video Grote schade bij plasticver­wer­ker PreZero in Zwolle na felle brand

10:47 Bij recyclingbedrijf PreZero op bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle is vanmorgen vroeg brand uitgebroken, waarbij enorme, zwarte rookwolken opstegen. Rond half acht was het vuur onder controle. Brandwerende muren voorkwamen dat het hele complex in de as werd gelegd. De brand had veel impact op het bedrijventerrein en het busvervoer in de regio.