Grote chaos op station Zwolle blijft uit

Ze rijden dus niet. Althans niet om half vijf. Op de borden knipperen het rode 'Rijdt niet' en 'Cancelled' om de beurt onder elk aangekondigde treintraject.

Volledig scherm Reizigers zitten gelaten in de spoortunnel op Station Zwolle te wachten tot de treinen weer rijden. Naast een stopcontact om de telefoons op te kunnen laden. © Janske Mollen

Op het voorplein van het treinstation, zitten op de houten banken, Remke van der Meer (22), Owen Lubbertsen (22) en Britt van der Kolk (22 met nog een groep studievrienden. Rokend, koffie drinkend, kletsend. Gelaten. ,,We zitten hier al zes uur", vertelt Owen. ,,Vanmorgen zijn we naar school gegaan, we studeren op Windesheim 2e graads economie-docent en Britt doet de lerarenopleiding gezondheidszorg en welzijn. Rond half een waren we klaar, maar vanaf elf uur reden er al geen treinen meer." Owen en Remke zijn de stad in gegaan en troffen Britt een tijdje terug op het station. Ze moeten naar Putten, Zeewolde, Almelo en enkele klasgenoten moeten naar Amersfoort. ,, Bussen? Die reden ook niet. Niemand kon ons ophalen want wegen waren afgesloten of onze ouders waren aan het werk. Een taxi delen? Hé, we zijn studenten, het is te duur én doordat we verschillende bestemmingen hebben is dat helemaal niet handig." Afwachten dus maar. En koffie drinken, om warm te blijven.

Opgehaald

Verderop staat Martijn Vendrig (21) uit Steenwijk. ,, Ik zit op het Deltion", vertelt hij, starend naar de borden met vertrektijden. ,,Ik ben hier nog niet zo lang, school was net uit. Mijn trein gaat weer rijden zie ik nu, maar ik word zo opgehaald door een vriend, dus ik ga niet afwachten of de trein alsnog vertrekt."

Lisa Kraakman (22) staat met zoontje Gino van anderhalf in de deuropening van een trein op spoor 3. De Windesheimstudente was al om 11 uur in Zwolle vanwege een tentamen. ,,Toen ik daarna op het station kwam reden de treinen niet", vertelt ze. Toen ben ik maar naar mijn schoonouders gegaan. Daar las ik in de reisplannen dat om 16.20 uur mijn trein naar Rotterdam zou gaan. Maar nu sta ik hier nog. Ik ben maar in de trein gaan staan met Gino om een beetje warm te blijven."Gino is er inmiddels wel klaar mee, zijn speen is onvoldoende genoegdoening voor deze lange wachttijd, huilend vraagt hij om aandacht.

Warm wachtlokaal

Aan de overzijde van het perron staat Hermen van Eiken uit Dronten. Terwijl hij met zijn 'vechtgenote' staat te appen, houdt hij in de gaten of de trein die daar staat inderdaad richting Dronten gaat rijden. ,,Dat werd beneden aangekondigd", zegt hij. Een NS-gastvrouw kan hem alleen melden dat deze treinen op de perrons zijn blijven staan om reizigers een warm wachtlokaal te bieden. Van Eiken hoort het gelaten aan. ,,Ik ga het wel zien."

Volledig scherm Geen drommen mensen bij de taxistandplaats op Station Zwolle. Eén taxi wacht op eventuele wanhopige reizigers door de treinstoring op donderdag 18 januari. © Janske Mollen

Terwijl de Oosterlaan langzaam dichtslibt met spitsverkeer en vertrekkende en aankomende bussen, staat een eenzame taxi op reizigers te wachten. Bij de bushalte staan Naomi Oosterhof (19), Marjoke van der Beek (17) en Wilianne van der Ham (19) op de bus richting Apeldoorn te wachten. Alledrie volgen ze een opleiding op de Groene Welle in Zwolle, alledrie komen ze uit Nijkerk. ,,We hopen in Epe te kunnen overstappen richting Nijkerk", vertelt Oosterhof. ,,De vader van Marjoke haalt ons op en brengt ons dan thuis of naar het station." Van der Beek en Van der Ham hebben 'geluk', zij waren later klaar met school en wachten dus nog niet zo lang. Oosterhof hangt al sinds half twee op het station rond. ,,Ik ben maar in een trein gaan zitten", zegt ze. Heb wel even gecheckt of die wel naar Utrecht zou rijden mochten de deuren onverhoeds sluiten. Dat ik niet in Almelo uit kom ofzo." Er waren ook pluspuntjes deze dag: ,,Er liepen mensen rond die stroom uitdeelden voor mobiele telefoons en je kon overal gratis koffie, thee of cappucino halen." De bus komt aanrijden. ,,We gaan hoor! Deze gaan we niet missen!"