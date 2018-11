Grote ets Anton Heyboer duikt op bij Zwolse kringloop

Het blijft iets merkwaardigs, de enorme hoeveelheid design meubels en waardevolle objecten die Stichting Kringloop Zwolle via Marktplaats aanbiedt. Alsof 't de gewoonste zaak van de wereld is om dure spullen als oude rommel in te leveren. Zo lijkt het. Want regelmatig zet de stichting lampen en stoelen op Marktplaats van gerenommeerde Scandinavische ontwerpers. Deze week bijvoorbeeld vier eetkamerstoelen van Niels Møller. Vraagprijs: 1250 euro. Eind vorig jaar zette de winkel onder meer een Rickenbacker-gitaar in de etalage, waarop al gauw 1500 euro werd geboden. Onbekend bleef wie de gitaar had weggedaan.