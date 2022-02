Grote gaten in wegdek A28 bij afslag Ommen zorgen voor verkeershinder: file van 8 kilometer

Shorttrack­ko­nin­gin Suzanne Schulting maakt kinderen van basis­school in Zwolle dolgeluk­kig: ‘Een cadeautje’

Grote blijdschap bij kinderen van basisschool De Zuidster in Zwolle: groep 3 en 4 hebben via sociale media een brief gestuurd naar tweevoudig olympisch kampioene Suzanne Schulting en antwoord van haar gekregen. ,,Dit is een mooi cadeautje in deze tijd”, zegt juf Suzanne Jansen.

8:48