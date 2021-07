Grote gevolgen voor lokale zorg door stoppen SamenLoop van KWF: ‘Als zo'n bedrag wegvalt...’

Na staking op staking bij Scania, Wärtsila en Broshuis is er eindelijk een cao-ak­koord

16 juli Na vijf maanden van acties in de metaalsector zijn werkgeversvereniging FME en vakbonden FNV en CNV het deze week eens geworden over een nieuwe cao. Personeel krijgt er over twee jaar 5,3 procent bij. Werknemers van onder meer Wärtsila, IJssel Technologie en Scania in Zwolle en Broshuis in Kampen staakten dit jaar.