Grote gevolgen voor lokale zorg door stoppen SamenLoop van KWF: ‘Als zo’n bedrag wegvalt...’

Politie in Zwolle houdt verdachte aan met bijzondere buit: kampioen­sme­dail­le van SV Zwolle

20 juli Van wie is deze kampioensmedaille? Dat vraagt de politie in Zwolle zich af. Het gaat om een medaille die vijf jaar geleden is uitgereikt aan zowel spelers als begeleiding van het eerste elftal van voetbalvereniging SV Zwolle, toen de club kampioen werd in de vierde klasse H. Het eremetaal is mogelijk gestolen.