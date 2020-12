Grote GGD-testlocatie opent in Zwolle: duizenden tests per dag mogelijk, binnen een paar uur uitslag

Afstuderen tijdens corona: ‘Als diploma-uitreiking hadden we een dri­ve-through’

2 december Je diploma halen in coronatijd: hoe is dat? De Stentor sprak vier Windesheim-leerlingen over hun door corona gedomineerde afstudeerperiode. Geen afstudeerborrels en geen ‘echte’ diploma-uitreiking, wel een uitreiking in een parkeergarage met een borrelpakket. ,,Alles is anders gelopen dan ik had gehoopt.”