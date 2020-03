Grote horecazaken Zwolle nemen maatregelen: ‘Deuren sluiten is waarschijnlijk goedkoper’

CoronaNaast alle theaters, bioscopen en voetbalwedstrijden, zijn ook horecagelegenheden locaties waar je snel meer dan honderd mensen bijeen hebt. Zoals in Fusion Plaza Zwolle, ter hoogte van De Lichtmis, of stadscafé Het Refter. Ook zij treffen corona-maatregelen.

Zo speelt Het Refter serieus met de gedachten om verdiepingen te sluiten. Het drukbezochte stadscafé telt drie etages, en herbergt zeker in de weekenden al snel meer dan honderd gasten. Maar honderd, dat wordt het maximum de komende periode, laat bedrijfsleider Kees Brinkman weten. ,,Dat betekent inderdaad dat we waarschijnlijk hele verdiepingen gaan sluiten.’’

Dat kan een ingrijpend besluit zijn. ,,Het is niet goed voor de zaak inderdaad, maar we doen wat we moeten doen. Zelf heb ik dit ook nog nooit meegemaakt. Als het een weekend duurt, kan het. Duurt het maanden, dan wordt het wel een probleem.’’

Mogelijk helemaal dicht

Bij Fusion Plaza zitten ze met hetzelfde probleem. Sterker: bedrijfsleider Xiaoli Chen overweegt sterk om de tent helemaal te sluiten. ,,Vanmiddag vier uur wist ik het nog niet, maar ik werd gebeld door een vriendin. Direct daarna kwamen de eerste annuleringen al binnen.’’

Op deze donderdagavond schoof ze met stoelen en tafels door de zalen om klanten te spreiden. ,,Gelukkig hebben we meerdere zalen, maar misschien is dichtgaan beter. Als we op een zaterdagavond maximaal honderd mensen mogen ontvangen, dan weegt dat voor ons niet op tegen de kosten die we maken.’’

Groepen annuleren

Ze kreeg in de eerste uren na de persconferentie al annuleringen binnen voor driehonderd man. ,,Aanstaande zaterdag bijvoorbeeld, een partij van honderd mensen. Zeker groepen waar kwetsbare mensen in zitten, komen niet.’’ Dit weekend blijft de zaak open, daarna? Houd facebook en de site in de gaten, is haar advies.

