Grote kans op een baan in de bouw

Kransen verpiete­ren bij Zwols oorlogsmo­nu­ment

10:05 Achttien dagen nadat de kransen bij het oorlogsmonument in het Ter Pelkwijkpark in Zwolle zijn gelegd, liggen de bloemstukken te verpieteren in de zon. Wat op 4 mei nog mooi groen en kleurrijk was, is nu dor en bruin. Regels voor het onderhoud zijn er niet, maar na vragen van de Stentor laat de gemeente Zwolle de bloemstukken snel verwijderen.