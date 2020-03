Grote Kerk in Zwolle haalt miljoenensubsidie binnen voor flinke restauratie

Zwolle zet vol in op het herkennen van criminali­teit: ‘Meld het!’

10:30 Een paspoort ophalen of vergunning aanvragen in Zwolle? Niet raar opkijken als de ambtenaar je van boven tot onder opneemt. De stad wil af van criminaliteit en dat begint bij het herkennen ervan. Op het stadskantoor, maar ook in de samenleving. Burgemeester Peter Snijders: ,,Doe je er niks mee of herken je het niet, dan kan het wel invloed hebben op je leven.’’