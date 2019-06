Grote Markt Zwolle: meer horeca, maar niet meer terrassen

Terrasuitbaters op de Grote Markt in Zwolle zullen moeten inschikken. Er is nog meer horeca op komst maar de gemeente wil niet nog meer terrassen op het plein. Een herindeling is dus noodzakelijk.

Na de zomer beginnen de gesprekken met de ondernemers op het plein. Het is dan de bedoeling dat de nieuwe terrasindeling voor het seizoen van 2020 klaar is.

De herschikking is noodzakelijk omdat de gemeente rekening houdt met nog meer horeca. Omdat er al veel horeca is, komen sommige winkels in de knel en willen pandeigenaren liever een horecabestemming op hun bezit. Volgens de gemeente mag het plein verder ‘verkleuren‘ naar horeca maar zullen bestaande en toekomstige ondernemers het moeten doen met de bestaande terrasruimte.

De Grote Markt is namelijk ook een belangrijk ‘verkeersknooppunt‘ in het centrum. Die vrije doorgang van en naar de verschillende aanloopstraten mag niet in de knel komen en ook zichtlijnen zijn belangrijk, vindt de gemeente. Zo is onlangs het terras aan de kant van de Luttekestraat al iets aangepast om de vrije doorgang naar die kant te behouden.

Vraagtekens

Marc Corporaal van Stadscafé Blij weet dat de gesprekken eraan komen. ,,Ik ben benieuwd wat de bedoeling is. Wij hebben onlangs al ruimte ingeleverd voor een betere doorkijk naar de Luttekestraat.” Hij snapt dat de gemeente niet meer terrassen wil, maar vraagt zich tegelijkertijd af of meer horeca op het plein dan wel een goed idee is. Zo krijgt het pand van Van Beek Lederwaren na de sluiting van de winkel waarschijnlijk een horecafunctie. Ook Carine Wiersma van Vito's en Maxim aan de Grote Markt zet vraagtekens bij verdere uitbreiding van de horeca. ,,Op zich snap ik het wel, de Grote Markt is natuurlijk een A-locatie, maar we moeten ook oppassen dat we niet te véél horeca krijgen in Zwolle. In het weekeinde zit alles wel vol, maar hoe is het door de week?"