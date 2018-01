Grote poetsbeurt in Stedelijk Museum Zwolle: roet verwijderd van 6.000 antieke voorwerpen

videoHet is een beste klus, meer dan 6.000 antieke voorwerpen moeten worden schoongemaakt. Door de brand in Stedelijk Museum Zwolle werden de schilderijen, poppen en kledij met roet bedekt. Maar er is een lichtpuntje: ,,Het is een droge roetlaag.''

Stedelijk Museum Zwolle is sinds de brand vorig jaar potdicht voor het publiek. Buiten lijkt het alsof er geen leven meer in zit, terwijl binnen restauratoren en de museumconservator aan een megaklus werken. Meer dan zesduizend antieke voorwerpen die ooit in het antieke Drostenhuis aan de Melkmarkt de historie van Zwolle vertelden, moeten van een dikke roetlaag worden bevrijd.

Bij de korte maar hevige brand in oktober in het Drostenhuis kwam het eeuwenoude pand volledig in de rook te staan. Alles, van schilderijen, tot aan tentoongestelde poppen met antieke kledij en porseleinen wandborden, raakte besmeurd met roet.

Het Drostenhuis is inmiddels leeggehaald. De antieke voorwerpen zijn naar de grootste tentoonstellingszaal op de begane grond van het nieuwbouw-gedeelte van het museum gebracht. Dat kon pas, nadat ook deze ruimte volledig roetvrij was gemaakt en er een dubbele sluis tussen nieuwbouw en het Drostenhuis was gemaakt.

Spookhuis

Het voorname huis aan de Melkmarkt is verworden tot een spookhuis. Conservator Linda Barendse laat stuk voor stuk de antieke kamers zien waarvan de ornamenten op de plafonds, de gordijnen en de schouwen een grauwe uitstraling hebben gekregen. Niets herinnert meer aan de statige toonzalen. De brand heeft overal zijn vingerafdruk achtergelaten; in de lege vitrines is de afdruk van verwijderde potjes en andere voorwerpen in een roetlaag zichtbaar. Koolstofdraden hangen als zwarte spinnenwebben in de hoeken. Her en der zijn testresultaten zichtbaar waarbij gekeken is hoe de ruimtes het best schoongemaakt kunnen worden. De restauratoren van Helicon Conservation Support bv zijn sinds november bezig alle museumstukken schoon te poetsen. De twee medewerksters die aanwezig zijn, hebben tientallen objecten uitgestald op grote tafels, van zwaarden en gildepenningen, tot oude potten en siervoorwerpen. Ze maken schoon, rubriceren en archiveren.

,,We hebben eerst gekeken wat voor soort roet er op zit'', licht Sanna Snellaars, de projectleider en restaurator van Helicon haar werk toe. ,,Gelukkig hebben we kunnen vaststellen dat het om een droge roetlaag gaat. Dat is altijd zo bij korte branden. Een dikke vette laag is moeilijker te verwijderen.''

Ze is bezig met het oppoetsen van een geglazuurd keramiek wandbord en gebruikt daarvoor een microvezeldoekje en gedemineraliseerd water. De kalkrestjes in kraanwater zou het poreuze porselein aantasten. Monnikenwerk lijkt het, maar Snellaars vertelt er met passie over. ,,Het middendeel van het bord is voorzien van een kwetsbare gouden verflaag'', wijst ze aan. ,,Daar kom ik niet aan. Onze restaurator in ons atelier in Zoeterwoude kan er mee verder.''

Gespecialiseerd

Helicon is een van de weinige bedrijven in het land die gespecialiseerd zijn in dit soort schoonmaakwerk. Ze heeft specialisten in dienst die elk hun eigen expertise hebben, bijvoorbeeld in het schoonmaken van natuursteen of muurschilderingen. Een enkel antiek voorwerp of schilderij is bij de bruikleengevers teruggebracht. ,,Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het Rijksmuseum, die liever eigen werk door eigen specialisten laat schoonmaken'', vertelt museumconservator Barendse. Onder de vlag van de stichting Allemaal Zwolle wordt het Drostenhuis opnieuw ingericht en het nieuwbouwdeel krijgt een nieuwe nog onbekende invulling. Eigenlijk had het museum al per 1 januari dicht moeten zijn. De brand heeft die overdracht vertraagd. De restauratoren zitten nu op de helft van de poetsklus. Ze verwachten in juni klaar te zijn.