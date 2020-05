Grote rookpluimen boven Zwolle door brand op industrieterrein: één persoon gewond

Video Optreden voor dertig man in Zwolle: ‘Dit voelt als een nee voor muzikanten’

7 mei Is het nou goed of slecht nieuws? Theaters mogen straks weer open, maar voor slechts dertig man. Theaterdirecteur Rob Zuidema van Zwolse Theaters is blij dat het mag, maar vindt het geen realistisch plan. Zangeres Esther Groenenberg is pessimistisch over komend seizoen.