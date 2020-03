Grote schoonmaak of toch maar thuisbezorgen: horeca in regio Zwolle speelt creatief in op gedwongen sluiting

Zorgen na verbieden familiebe­zoek in Zwolle: ‘Herkent mijn moeder mij straks nog?’

17:22 Henny Jansen (58) mag tot zeker 6 april haar 84-jarige dementerende moeder niet bezoeken in Zwolle. Zorgorganisatie IJsselheem verbiedt dit. ,,Mijn moeder is dementerend en gaat erg achteruit. Ik weet niet of ze over drie weken nog weet wie ik ben.”