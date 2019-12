Grote seinstoring: Geen intercity’s tussen Zwolle en Almelo

video Senioren vieren kerst bij PEC Zwolle... op 4 december, maar dat deert niemand

4 december Kerstmis vieren op 4 december? Geen enkel probleem voor tientallen senioren in Zwolle. Zij schoven woensdagavond aan voor het kerstdiner in het stadioncomplex van PEC Zwolle. Bedoeld voor kwetsbare mensen, voor wie het niet vanzelfsprekend is om samen kerst te vieren.